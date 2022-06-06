Тирана, 16 ноября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В воскресенье, 15 ноября, в результате обследования 2501 образца в Албании выявили ещё 597 случаев заражения коронавирусом. 122 пациента были признаны излечившимися.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 27 830 случаев заражения коронавирусом. 12 889 человек уже излечились от COVID-19.

623 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 14 318 человек, из них 6640 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 393 пациента, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ.

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С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.