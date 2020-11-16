Вашингтон, 17 ноября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. До 14 декабря будет длиться законный срок, в который кандидаты на пост американского президента могут оспорить результаты выборов. Как и где они смогут это сделать и почему эти выборы уже стали самыми напряженными в США за последние несколько лет, рассказывает корреспондент ИА REGNUMНикита Третьяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война

Хуже, чем та неопределенность, в которую сейчас попала Америка и весь следящий за ее выборными мытарствами мир, может стать победа Джо Байдена, не учитывающая настрой сторонников Дональда Трампа, среди которых немало любителей меткой стрельбы. Затянутый подсчет голосов и судебные процессы, возможно, выпустят пар из особо горячих американских голов, которые уже готовы дать команду рукам нажимать на спусковые крючки.

Семь штатов, в которых результаты выборов попали под сомнение, может быть, дадут возможность перевести диалог между двумя политическими лагерями США в мирное русло. Ведь и у самих сторонников Байдена, как говорилось в бессмертном русском произведении, «револьверы найдутся». Читайте статью Никиты Третьякова «Что там с выборами в США? Америка готовится к новой гражданской войне?».