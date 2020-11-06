6 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

В лучших традициях политической аналитики этот мрачный прогноз сделан в надежде, что он никогда не оправдается, хотя он, к сожалению, достаточно вероятен. Остается только надеяться, что у американского народа хватит выдержки, а у американских политиков — мудрости, надеяться, что победитель выборов обнаружится скоро и что победа его будет достаточно убедительной. Иначе несдобровать.

Никита Третьяков, , 10:01 — REGNUM Выборы президента США 2020 года оказались не просто необычными, они еще не завершились, но уже стали опасно неординарными. Ровно в семь раз они превзошли по уровню накала самые скандальные выборы президента Америки со времен Никсона. Тогда, в 2000 году, республиканец Джордж Буш — младший схлестнулся с демократом Альбертом Гором в борьбе за выяснение победителя в одном-единственном штате — во Флориде. Сейчас же таких спорных штатов семь, и изменение лидирующего кандидата в любом из них способно в корне изменить исход выборов, определить победителя и во многом обусловить то, как этого победителя примет народ Америки.

Гражданская война Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент вот уже более 40 часов прошло с момента закрытия избирательных участков в восточных штатах, вот уже более 40 часов где-то с перерывами, а где-то и без них идет подсчет бюллетеней. И даже самый первый подсчет, не имеющий официального статуса до вторичной и третичной проверок, еще не завершен во многих штатах. В семи из этих штатов отрыв одного кандидата от другого так мал, что предугадать победителя до появления официальных результатов решительно невозможно.

Вот эти штаты: Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона. Я не буду приводить здесь проценты и количество подсчитанных бюллетеней, эти цифры гарантированно изменятся с момента написания этой статьи до момента ее публикации и совершенно точно потеряют всякую актуальность уже через несколько часов после того, как этот текст увидит свет. Однако вне зависимости от того, кто лидирует в этих семи штатах на данную секунду по неокончательным результатам неофициального подсчета, именно здесь, на этих семи полях будет разворачиваться битва, свидетелями которой мы станем в ближайший месяц, битва, которая определит будущее Америки и во многом — всего мира.

Выборы президента в США (сс) Phil Roeder

По законам Штатов у кандидатов есть чуть более месяца, до 14 декабря, чтобы пустить в ход все известные им методы: затребовать пересчета голосов, обратиться в суд, обжаловать результаты по округам или отдельные группы бюллетеней. 14 декабря официально проголосуют выборщики, те самые люди, голоса которых в действительности решают, кто станет новым президентом США, и которые голосуют в соответствии с тем, кто завоевал большинство голосов в их штате. Именно голосование выборщиков официально закрепит результаты выборов, и битва будет окончена.

Пока же она в разгаре. Джо Байден еще в ночь после выборов спокойно заявил, что чем дольше будет идти подсчет голосов, тем больше результат будет склоняться в его пользу, и, словно услышав его команду, реальность начала потихоньку забирать уже объявленную Трампом победу из рук 45-го президента Америки. Такая резкая перемена в динамике подсчета, произошедшая по всей стране одновременно примерно в 02:30 ночи по Вашингтону 4 ноября, сразу после выступлений обоих кандидатов, естественно, вызвала сомнения и домыслы и в конечном счете подозрения в подтасовках. Таким образом, демократы как бы ничего не делают, просто сидят и радуются цифрам на экране, однако уже одним этим и, может быть, еще хитрыми лицами они вызывают жгучую ярость своих политических оппонентов.

С другой стороны, Трамп в своем ночном обращении заявил о своей фактической победе и заранее уверил своих сторонников, что всё, что будет происходить после его речи, это, скорее всего, подлог и подтасовка. Демократы и крупные СМИ тут же жестоко осудили Трампа за то, что он «солгал нации» о своей победе, и начали на сто голосов объяснять американцам, как именно Байден еще может победить, несмотря на то, что на тот момент он явно проигрывал. Спустя всего пару часов штаты один за одним начали объявлять результаты вновь подсчитанных присланных по почте бюллетеней, и лидирующие позиции Трампа стали таять, сторонники президента подозревали подвох и подавали сначала жалобы, а потом и судебные иски, и эта юридическая баталия еще только началась. Таким образом, Трамп заранее приготовился бороться с нарушениями и борется с ними через суд, чем невероятно злит демократов, которые открыто заявляют, что результаты выборов положено признавать как есть, а не оспаривать.

Джо Байден Whitehouse.gov

В итоге результатов выборов как не было, так и нет, и, как это было в 2000 году между Бушем и Гором, уверены в результате мы будем только в день голосования выборщиков. Однако накал в обществе с каждым днем ожидания только увеличивается. Несмотря на успокоительные речи кандидатов в президенты и их ближайших сторонников, то тут, то там в Штатах вспыхивают мелкие беспорядки или местные стычки. Американцы, разобщенные коронавирусом, озлобленные ожесточенной предвыборной агитацией, теперь оказались в нестерпимой ситуации тотальной неопределенности. И их кипучая энергия грозит вырваться наружу.

Сейчас удовлетворения результатами выборов нет ни у одной стороны, и действия оппонентов вызывают почти что физическое отторжение как у республиканцев, так и у демократов. В такой ситуации одного громкого инцидента, одной случайной смерти от рук сторонника того или иного кандидата может хватить, чтобы столкнуть всю страну в пучину уличных боев, бунтов и погромов. Хуже этого может быть только один вариант.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

И именно этот вариант с большой вероятностью ждет Америку. Если отвлечься от хаоса подсчетов и пересчетов, обжалований и апелляций к обжалованиям и взглянуть на ситуацию, которая сложилась сейчас, становится понятно, что хуже нее не может быть ничего.

Если представить, что имеющиеся в нашем распоряжении на данный момент цифры оказались финальными и официальными итогами, тогда победу одерживает Джо Байден, он побеждает в Неваде, Аризоне, Мичигане и Висконсине, и вкупе с более надежно выигранными штатами это дает ему 270 голосов выборщиков. Именно столько — простое большинство — нужно набрать кандидату в президенты США, чтобы забронировать себе место в Овальном кабинете. Таким образом, миллионы сторонников Трампа, из которых тысячи входят в неформальные вооруженные организации так называемой «милиции», оказываются проигравшими и на четыре года осужденными на власть ненавидимого ими Байдена. И над ними нет партии, которая бы их сдерживала от выражения их гнева, ведь от всех лидеров-республиканцев у наиболее радикальных групп в авторитете остался только Трамп.

Дональд Трамп Whitehouse.gov

С другой стороны, сторонники Байдена, среди которых тоже немало людей с оружием, почувствуют, что власть теперь в их руках. Что четыре года Трампа, которые они воспринимали как унижение для Америки и для себя лично, окончены, и теперь следует незамедлительно вернуть стране «цивилизованный» облик. И тогда гонения на сторонников Трампа, набившие оскомину в академической среде, выплеснутся за стены университетских кампусов и охватят всю страну.

То, что может получиться от соприкосновения этих сил, иначе как войной назвать не получится.

В лучших традициях политической аналитики этот мрачный прогноз сделан в надежде, что он никогда не оправдается, но, к сожалению, он достаточно вероятен. Остается только надеяться, что у американского народа хватит выдержки, а у американских политиков — мудрости, надеяться, что победитель выборов обнаружится скоро и что победа его будет достаточно убедительной. Иначе несдобровать всем.

Читайте ранее в этом сюжете: Газлайтинг Байдена, или Кто кого обсчитает в Америке 3 ноября