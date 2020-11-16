Не демоны: конгрессмен прокомментировал фото с митинга сторонников Трампа
Вашингтон, 16 ноября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Средства массовой информации демонизируют избирателей Дональда Трампа, считает конгрессмен Джош Хоули. На своей странице в «Твиттере» 15 ноября конгрессмен комментирует фотографию с прошедшего в Вашингтоне митинга в поддержку Трампа. Фото разместила в соцсети пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Цитата из Twitter Кейли Макинэни
Митинг в Вашингтоне в поддержку Трампа 14 ноября
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Цитата из Twitter Кейли Макинэни
Митинг в Вашингтоне в поддержку Трампа 14 ноября
По мнению законодателя, избирателей Трампа демонизируют безосновательно, а СМИ зря называют их хейтерами в плачевном состоянии. «Вот они, на мирной демонстрации показывают, что любят эту страну», — пишет конгрессмен.