Санкт-Петербург, 16 ноября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 182 новых инфицированных коронавирусной инфекцией, это на один случай меньше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 16 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Операштаб Ленобласти Динамика новых случаев заражения коронавирусом в Ленинградской области

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В субботу, 14 ноября, было объявлено о 192 случаях за сутки, это стало «рекордом» для региона за всё время пандемии. В воскресенье, 15 ноября, сообщалось о 183 инфицированных за сутки и четверых умерших от COVID-19.

С учетом новых данных всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 14 109 зараженных, из которых 8419 на данный момент вылечились, в том числе 152 — за истекшие сутки, 121 человек умер.

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Напомним, с 16 ноября в Ленинградской области столовым, кафе, барам и ресторанам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00. На банкетах может быть не 18 участников. Отменена плановая помощь в стационарах, за исключением экстренных случаев. Также ограничен приём в поликлиниках.