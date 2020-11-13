Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM В Ленинградской области решили вновь ужесточить ограничения из-за пандемии коронавируса и увеличения количества заболевших. Соответствующий документ 13 ноября подписал губернатор Александр Дрозденко. Ограничения вступят в силу с понедельника, 16 ноября.

Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

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Прежде всего, в Ленобласти, как и в соседнем Петербурге, вводят «комендантский час» для кафе и ресторанов — им запрещено работать с 23:00 до 06:00. Ночью заведения общепита смогут работать только на доставку еды или навынос.

В «красной» и «желтой» зонах региона отменили плановую помощь в стационарах, за исключением экстренных случаев. Поликлиники «красной» зоны тоже переходят на оказание исключительно экстренной помощи, за исключением стоматологии, акушерства и гинекологии.

Проведение новогодних праздничных банкетов в общественных местах, кафе и ресторанах ограничили 18 участниками.

В «зеленой» зоне также ограничили деятельность кинотеатров: их позволено заполнять не более чем на 50%, посетители обязаны носить маски.

Если родители заберут ребенка из детского сада, с них не станут взимать плату, но сохранят место.

Льготникам среди школьников предоставят сухие пайки, если они перейдут на дистанционное обучение по заявлению родителей.

Постановлением правительства Ленобласти еще два района попали в «красную» зону по коронавирусу, где введены наибольшие ограничения, теперь в ней числятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, Тосненский и Тихвинский районы.

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Напомним, ранее в Ленобласти уже отправили жителей старше 65 лет на самоизоляцию, детям младше 14 лет запретили посещать ТРЦ без взрослых, свадьбы и банкеты разрешили численностью до 18 человек, запретили некоторые массовые спортивные мероприятия.

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