Кишинёв, 15 ноября, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон проголосовал во втором туре выборов президента, который проходит сегодня, 15 ноября, в Молдавии, а также на избирательных участках за рубежом. Об этом пресс-служба главы республики сообщила 15 ноября на telegram-канале молдавского лидера.

Facebook.com/dodon.igor1 Президент Молдавии на избирательном участке

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По словам Додона, молдавский лидер отдал свой голос на сегодняшних выборах за «независимость и сохранение государственности» возглавляемой им республики, за ее «экономическое развитие и стабильность», за дружественные отношения как с западными, так и с восточными партнерами Молдавии, за историю и память предков, за веру и традиции.

Молдавский лидер также выразил уверенность в том, что большинство его соотечественников разделяют его ценности и голосуют так же, как и он.

«Я уверен, что мои соотечественники сделают правильный выбор. Нам нужна сильная и независимая Молдова. Стабильное экономическое развитие, межэтнический и социальный мир. Дружба со всеми нашими внешними партнерами», — написали в пресс-службе президента Молдавии.

Глава государства также призвал граждан Молдавии прийти на избирательные участки и проголосовать.

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Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей за первые три часа голосования в Молдавии составила около 10%.