Кишинёв, , 11:21 — REGNUM В Молдавии явка избирателей по состоянию на 10:00 (11:00 мск) составила 9,69% избирателей, сообщили в ЦИК.

За первые три часа голосования на выборах президента во втором туре свои голоса отдали 272 078 избирателей.

50,37% избирателей, посетивших избирательные участки к указанному времени — мужчины, 49,63% — женщины. Что касается возраста избирателей, возраст 42,91% избирателей, проголосовавших в первые три часа после открытия избирательных участков, — 56−70 лет, 24,71% избирателей — 41−55 лет, 15,83% — 26−40 лет, возраст 11,90% избирателей старше 71 года, 4,66% — от 18 до 25 лет.

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Напомним, сегодня, 15 ноября, в Молдавии проходит второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Игорь Додон и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.