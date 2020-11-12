Брюссель, 12 ноября, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Телефонные переговоры провёл верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Азиз оглы Байрамовым.

European Parliament Жозеп Боррель

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

В распространённом 12 ноября заявлении по итогам беседы говорится, что переговоры Брюсселя с Ереваном и Баку касались ситуации в Нагорном Карабахе.

Боррель заявил участникам переговоров о «важности построения мира» в Нагорном Карабахе. Он призвал обе стороны «соблюдать принципы международного гуманитарного права и защиты культурного наследия», которое важно для местных жителей.

Читайте также:Баку готов предоставить живущим в Карабахе армянам культурную автономию

Как ранее сообщало ИА REGNUM, азербайджанский посол в России заявил, что Баку готов предоставить культурную автономию тем армянам, которые проживают в Нагорном Карабахе.