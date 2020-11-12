Москва, , 16:11 — REGNUM Культурную автономию готовы предоставить проживающим в Нагорном Карабахе армянам азербайджанские власти, сообщил 12 ноября журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

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Он отметил, что не существует «статуса Нагорного Карабаха».

Полад Бюльбюль оглы «Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает».

Он добавил, что теперь, когда Баку и Ереван подписали соглашение о прекращении боевых действий, выехавшие ранее из Нагорного Карабаха азербайджанцы будут возвращаться обратно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе Баку и Ереван подписали 9 ноября. Москва сыграла ключевую роль в подписании этого заявления. Под документом также поставил подпись президент России.

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