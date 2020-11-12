Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 22:01 — ИА Регнум. В случае дальнейшего роста числа заболевших COVID-19 в Санкт-Петербурге придется переводить для лечение таких больных койки для пациентов с другими заболеваниями. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Если Петербург подойдет к «критической точке» по коронавирусу, будут вводиться более строгие ограничения, сказал он.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи у больницы им. Боткина в Петербурге

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По данным на 12 ноября, в Петербурге было развернуто 11 173 койки для лечения COVID-19 и пневмоний, из них свободны 1997 коек (17,9%). За последние сутки в стационары было госпитализировано более 800 человек.

«Каждый день идет большой прирост. Пока запасы есть. Но дальнейший рост означает, что придется плановые койки переводить в ковидные и сокращать плановую медицинскую помощь», — предупредил губернатор Петербурга.

По его словам, на амбулаторном лечении находится почти 38 тысяч человек. Для закупки лекарств для них выделены 203 млн рублей.

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«Амбулаторным пациентам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции дома, лекарства будут выдавать бесплатно. Но в аптеках отмечается дефицит некоторых препаратов», — признал Александр Беглов, пояснив, что причиной дефицита является ажиотажный спрос.

Говоря о введенных в городе ограничениях, Александр Беглов отметил, что они принимаются по рекомендации Роспотребнадзора и соответствуют ситуации.

«Пока мы можем держать удар. Когда подойдем к критической точке, тогда придется вводить более жесткие ограничения», — заявил губернатор.

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Беглов высказал пожелание, чтобы горожане более дисциплинированно относились к требованиям Роспотребнадзора.

«Мы можем обойтись без серьезных ограничений, но для этого необходимо соблюдать меры безопасности», — резюмировал губернатор.

За последние сутки в Петербурге выявлено 1667 новых носителей коронавируса, 839 человек выздоровели, 68 больных скончались.