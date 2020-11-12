Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2020, 18:57 — ИА Регнум. В Ростовской области власти ввели новые ограничения, которые направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 12 ноября.

Donland.ru Казаки Войска Донского помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

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Согласно изменениям, которые глава региона Василий Голубев внёс в постановление № 272, обязательный масочный режим действует теперь на парковках и в лифтах. Кроме того, детям до 14 лет запрещено посещать гипермаркеты и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

При этом на Дону могут быть продолжены курсовое и программное лечение пациентов, оказание высокотехнологичной медпомощи, проведение допобследования призывников.

ИА REGNUM напоминает, что с 16 октября в Ростовской области действуют коронавирусные ограничения. Власти назвали принятое решение вынужденной мерой в связи с высоким ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.