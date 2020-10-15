Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM Коронавирусные ограничения, который начнут действовать в Ростовской области с 16 октября, являются вынужденной мерой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 15 октября.

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«На сегодняшний день прирост заболевших [COVID-19] в Ростовской области за семь дней составляет 8,1% — это выше, чем среднероссийский (6,7%)», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области был подписан документ, согласно которому работодатели обязаны перевести треть сотрудников на удалённый режим работы, гражданам в возрасте старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями жителям Ростовской области необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Под запрет попали ночные клубы, танцевальные площадки, речные прогулки, игровые площадки в торговых центрах, фуд-корты, непродовольственные ярмарки.

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