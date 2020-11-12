По цене вакцины от COVID-19 нужно найти баланс – Медведев
Москва, 12 ноября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Разумной должна быть цена российской вакцины от COVID-19, сообщил 12 ноября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцина
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Он отметил, что стоимость препарата «предстоит рассчитать перед выходом на промышленное производство».
«Цена, безусловно, должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей, нужно найти баланс».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября руководство Минздрава РФ заявило, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» запускают в массовое производство.