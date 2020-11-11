Москва, , 15:44 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава РФ, запускается в массовое производство. Об этом сегодня, 11 ноября, на встрече министров здравоохранения БРИКС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Глава федерального ведомства уточнил, что производители отработали технические регламенты и запускают массовое производство препарата.

«Вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам, — сказал российский министр. — Промышленные масштабы наращиваются».

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в России первой в мире была зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции. Её разработкой занимались специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава РФ. В настоящее время она проходит пострегистрационные исследования, участие в которых принимают 40 тыс. добровольцев.

Ранее разработчики вакцины заявили, что по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований эффективность российской вакцины «Спутник V» от коронавируса составила 92%. Уточняется, что расчёт проводился на основе распределения 20 подтверждённых случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину.