Екатеринбург, 12 ноября, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге увеличилась заболеваемость ОРВИ у детей с 7 до 14 лет. Об этом заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

Василий Поленов. Больная. 1886

По словам специалиста, рост числа случаев составил 48%. «Это говорит о том, что родители отправляют в школу нездоровых детей», — считает эксперт.

Харитонов призвал родителей долечить ребёнка, а потом уже отправлять его на учёбу. Заболевший ребёнок может заразить других детей, подчеркнул эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вновь вернули младшие классы школ к полноценному режиму обучения.