Москва, 12 ноября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном провел 11 ноября президент России Владимир Путин. Об этом 12 ноября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Forumdaily.com Президент России Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

"Мы общаемся с нашими армянскими коллегами: вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном», — сказал глава МИД России.

Также Лавров отметил, что утром 12 ноября у него состоялась беседа по телефону с армянским министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном.

В то же время российский министр указал, что, по его мнению, правительство Армении понимает меру своей отнесенности в вопросе разрешения ситуации в Нагорном Карабахе и осознает, что соглашение об урегулировании в регионе было им подписано исходя из высших интересов своего народа.

«И я убеждён, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские миротворцы обеспечат гарантию безопасности Нагорному Карабаху по крайней мере на пять лет.