Москва, , 13:27 — REGNUM Российские миротворцы обеспечат гарантию безопасности Нагорному Карабаху по крайней мере на пять лет. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

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«Срок определён в пять лет. Он может продлеваться на очередные пять лет, если за шесть месяцев до его истечения ни одна из сторон не предложит прекратить применение данного положения», — заявил Лавров.

«Я считаю, что это вполне разумная формулировка. Она создаёт горизонт достаточный для того, чтобы ситуация не только успокоилась, но и перешла в какое-то созидательное русло. А созидать придётся в Карабахе немало», — указал он.

Министр отметил необходимость рассмотрения всех вопрос с точки зрения обеспечения прав этноконфессиональных групп, которые там проживали и проживают сейчас.

«Все беженцы, перемещённые лица имеют право вернуться в Карабах, имеют право восстановить свои культурные, цивилизационные, религиозные корни. Предстоит рассмотреть ситуацию с многочисленными культовыми сооружениями: храмами, мечетями, которые сейчас находятся, многие из них, в плачевном состоянии», — подчеркнул Лавров.