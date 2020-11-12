Абакан, 12 ноября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Хакасии 12 ноября с рабочим визитом находится полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сергей Меняйло

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Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, Сергей Меняйло обсудит текущую социально-экономическую ситуацию в регионе. Также он рассмотрит вопросы подготовки жилищно-коммунального комплекса муниципалитетов Хакасии к отопительному периоду.

Кроме того, полпред обратит внимание на работу системы здравоохранения в условиях сложной эпидобстановки, связанной с коронавирусом.

Отметим, в Хакассии заговорили об отставке главы республики коммуниста Валентина Коновалова.

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Создана инициативная группа по запуску процесса отставки главы. Первое заседание состоялось 11 ноября. Члены группы подчёркивают, что запуск процесса отставки Коновалова обусловлен общественным запросом. В том числе жители региона возмущены складывающейся ситуацией с коронавирусом в республике.

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