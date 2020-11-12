Абакан, , 07:44 — REGNUM В Хакасии 11 ноября состоялось заседание инициативной группы по запуску процесса отставки главы региона Валентина Коновалова.

Заседание было посвящено созданию группы граждан, которая будет инициировать процесс отставки Коновалова с должности главы республики. Согласно прозвучавшей информации, поводом для такого решения стали многочисленные обращения от жителей Хакасии, недовольных сложившимся в регионе положением дел.

«Федеральное и республиканское законодательство это позволяет. Процедура включает сбор подписей не менее 100 жителей Хакасии, наделенных избирательным правом, и подачу искового заявления в Верховный суд о признании действий главы республики нарушающими законодательство», — передаёт издание «Пульс Хакасии».

На организационном собрании 11 ноября был выбран председатель группы — Александр Мяхар. По его словам, процесс инициирования отставки губернатора тяжёлый:

«Он регламентирован федеральным законодательством таким образом, что даже после того, как мы получим судебное решение, будет необходимо собрать 25% подписей избирателей Республики Хакасия».

Он уточнил, что процесс будет не быстрым, так как «любое судебное решение предполагает апелляцию, предполагает кассацию». Группа намерена подать от трёх до пяти исков, этот процесс «может занять месяцы».

Мяхар отметил, что работа группы ведётся «без идеологического окраса» и каких-либо эмоциональных высказываний, большей частью — процессуально:

«Есть по факту нарушения законодательства, как минимум четыре. Первое — это назначение министра природных ресурсов Арехова. Второе — это назначение министра спорта Кретова с нарушением возрастного ценза. Третье — перевод сельхозземель в другой вид назначения, по этому делу есть судебное решение. Четвертое — нецелевая трата резервного фонда Республики Хакасия».

Кроме того, инициативная группа, убеждена, что речь идёт о неисполнении прямых обязанностей главы республики:

«По любому из этих исков мы предполагаем успешное завершение дела, но этот процесс может занять и полгода, и больше».

Добавим, по информации издания, к инициативной группе присоединился депутат Верховного совета Хакасии Вячеслав Тутатчиков.

Итогом заседания стала поддержка решения о создании инициативной группы. Процедура её формирования запущена.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Хакасии состоялись 9 сентября 2018 года. По их итогам должен был состояться второй тур, однако соперники коммуниста Валентина Коновалова один за другим отказывались от участия в нём. 11 ноября в Хакасии состоялся второй тур выборов главы с единственным кандидатом — Валентином Коноваловым. В итоге он стал губернатором республики.

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