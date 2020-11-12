Абакан, , 08:53 — REGNUM Создание инициативной группы по запуску процесса отставки главы Хакасии Валентина Коновалова — это не прихоть каких-либо политических групп или партий, а общественный запрос. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил хакасский журналист и общественный деятель, председатель инициативной группы Александр Мяхар.

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»Процесс отставки инициирован из-за того, что есть запрос общества. Об этом просят и общественные организации, и простые жители. В многочисленных комментариях в соцсетях они, уже не стесняясь, высказывают своё отношение к происходящему в республике. Они говорят о полной управленческой неграмотности, но чиновники при этом получают различные преференции», — подчеркнул Александр Мяхар.

Он обратил внимание на то, что в Хакасии сложилась катастрофическая ситуация с коронавирусом.

Напомним, в четырёх регионах РФ, в том числе в Хакасии, заполненность коечного фонда превышает 95%.

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Кроме того, по словам замминистра здравоохранения Хакасии по фармдеятельности Анны Прижегодской, на сегодня в республике наблюдаются перебои с противовирусными и антибактериальными препаратами.

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«Мы также видим то, что на следующий год опять закладывается огромный дефицит бюджета. Мы видим то, что в республике нет денег, бизнес уходит, зарплаты задерживаются. Мы видим то, что есть чиновники, которые выписывают себе премии, и есть люди, которые нищают с каждым днём и не видят поддержки от республиканских властей. Наша инициативная группа не состоит из политических групп и партий. Это простые жители республики, общественные организации. Отставка Коновалова — это уже широкий общественный запрос», — отметил Мяхар.

По его словам, республика страдает не только из-за коронавируса:

«Вспомните ситуацию с городом Сорском, где люди замерзали в своих квартирах, так как не был создан нормативный запас топлива. А на дворе ещё даже не зима».

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«Эта власть озабочена больше всего собственным обогащением», — сделал вывод общественный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии состоялось заседание инициативной группы по запуску процесса отставки главы региона Валентина Коновалова. Председатель группы подчеркнул, что в Хакасии сложился общественный запрос на отставку Валентина Коновалова, так как «речь идёт о неисполнении прямых обязанностей главы республики».

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