Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 10:49 — ИА Регнум. Многопрофильная больница №2 Петербурга вновь перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19. В медучреждении для зараженных коронавирусом развернуто 660 коек. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Таким образом, в городе на Неве количество задействованных для лечения больных с коронавирусом медицинских учреждений достигло 22.

Это больницы для взрослых пациентов: Клиническая больница им. С. П. Боткина, Больница св. Георгия, Александровская больница, Городская больница №20 стационар и поликлиника, Городская больница №40 стационар — 130 коек ипансионат «Заря», Покровская больница, Мариинская больница (634 койки), Городская больница №15 (165 коек), Городская психиатрическая больница №1 им. П. П. Кащенко (250 коек), Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова (200 коек), Городская больница №38 им. Семашко, Клиническая больница Святителя Луки (140 коек), Госпиталь для ветеранов войн стационар и павильоны временного госпиталя «Ленэкспо», Николаевская больница.

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А также федеральные медучреждения: СЗГМУ им. И. И. Мечникова (178 коек), ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России (200 коек) и ФГБУ «Клиническая больница №122 им. Л. Г. Соколова» ФМБА

Прием заражённых коронавирусом детей осуществляют детская больница №5 им. Н. Ф. Филатова и ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России (40 коек).