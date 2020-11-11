Анкара, 11 ноября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Власти Турции рассчитывают на более тесное сотрудничество с Россией по Сирии и надеются на достижение там такого же справедливого мира, как в Нагорном Карабахе. Об этом 11 ноября заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«Для строительства новой Сирии, основываясь на воле народа этой страны, мы готовы тесно работать со всеми влиятельными силами в регионе, прежде всего — с Россией. Верю, что, как с искренним сотрудничеством удалось за короткое время построить справедливый мир в Карабахе, точно так же подобные шаги могут быть приняты и в Сирии», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган уточнил, что «режим и террористические организации, от которых кровоточит Сирия», по его мнению, должны быть «устранены».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что механизм урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе можно применить и для разрешения ситуации в Сирии.