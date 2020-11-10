Анкара, , 21:58 — REGNUM Механизм урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе можно применить и для разрешения ситуации в Сирии, предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 10 ноября турецкий телеканал TRT.

По утверждению телеканала, президент Турции предложил Путину применить в Сирии такой же механизм, что и в Карабахе.

«Необходимым является создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань, а также возвращение азербайджанских беженцев в их дома», — цитирует телеканал слова Эрдогана.

«Такие же механизмы могут быть применены в Сирии», — сказал турецкий президент, утверждает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе и создании российских миротворческих постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре.

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