Москва, 12 ноября, 2020, 07:07 — ИА Регнум. Трехстороннее заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху — документ промежуточный, который будет дорабатываться. Но один вывод можно сделать уже сейчас: надо готовиться к началу Украиной войны в Донбассе. Почему? Обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин предлагает посмотреть на параллели.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

1. Удержится ли в Армении у власти Никол Пашинян? К нему у граждан Армении накопилось слишком много претензий. Неспособность Пашиняна подготовить страну к войне, которая приближалась у всех на глазах, очевидна.

2. В заявлении ничего не говорится о том, каким будет статус Нагорного Карабаха в ближайшие годы и на перспективу.

3. По положению на середину года НКР была цветущим государством — кто будет восстанавливать разрушенное?

4. Хотя Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет развернута «совместная миротворческая миссия из военнослужащих России и Турции», очень сомнительно, что армяне примут миротворцев из страны, которая не только осуществляла геноцид армян, но отказывается признать этот очевидный исторический факт. Остается вывод: нам надо готовиться к началу Украиной войны в Донбассе. Параллели между этими двумя ситуациями и подходами к ним Баку и Киева очевидны.

Читайте статью Михаила Демурина «Война в Карабахе остановлена. Надо готовиться к войне в Донбассе».