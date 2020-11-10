10 ноября 2020 | Время чтения 2 мин

Трехстороннее заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Нагорному Карабаху — документ промежуточный, который будет дорабатываться. Но один вывод можно сделать уже сейчас. Надо готовиться к началу Украиной войны в Донбассе.

Михаил Демурин, , 13:07 — REGNUM Главный вопрос в связи с заявлением о прекращении войны в Нагорном Карабахе, с которым выступили президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении, состоит в том, удержится ли в Армении у власти Никол Пашинян. К нему у граждан Армении и не только у них накопилось слишком много претензий. Легитимность его действиям по Карабаху придаёт согласие с ними президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и руководства вооружённых сил Армении. Тем не менее неспособность Пашиняна подготовить страну к войне, которая приближалась у всех на глазах, очевидна.

Карабахский конфликт Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении ничего не говорится о том, каким будет статус Нагорного Карабаха в ближайшие годы и на перспективу, а это основополагающий вопрос. Карабах уже был долгие годы в составе Азербайджана, это было ещё до событий в Сумгаите, Баку и самом Карабахе в советский период, до войны 1992—1994 годов, до нынешней войны, наконец, — и известно, чем это закончилось. Думаю, что одним из основных изъянов политической позиции Еревана в этом конфликте стало именно отсутствие определённости в его позиции по поводу статуса НКР.

Связанный с этим вопрос — как смогут ужиться друг с другом внутренне перемещенные лица и беженцы, которые, в соответствии с заявлением, должны вернуться на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы. С одной стороны, мы ставим такую задачу в Сирии, занимаемся ее решением. Но всем известно, как тяжело это даётся. Здесь будет многократно тяжелее. По положению на середину года НКР была цветущим государством — кто будет восстанавливать разрушенное?

Не до конца ясен и вопрос с миротворчеством. В заявлении трёх руководителей ничего не говорится об участии в нём Турции. Тем не менее в своем обращении к народу Азербайджана президент Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет развернута «совместная миротворческая миссия из военнослужащих России и Турции». Очень сомневаюсь, что армяне примут миротворцев из страны, которая не только осуществляла геноцид армян, но отказывается признать этот очевидный исторический факт.

Одним словом, трехстороннее заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Нагорному Карабаху — это документ промежуточный, он будет дорабатываться, адаптироваться к ситуации.

Есть, однако, один непререкаемый вывод, который я делаю в связи с ним для России. Нам надо готовиться к началу Украиной войны в Донбассе. Параллели между этими двумя ситуациями и подходами к ним Баку и Киева очевидны.