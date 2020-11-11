Баку, 11 ноября, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Война в Нагорном Карабахе завершена. Об этом 11 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение после ранения в госпитале Баку, передает азербайджанское государственное телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

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"Отечественная война завершена», — сказал в ходе данной встречи азербайджанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что государственный секретарь США Майкл Помпеорешил посетить Грузию, так как Вашингтон обеспокоен серьезным изменением ситуации на Кавказе.