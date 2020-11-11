Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео решил посетить Грузию, так как Вашингтон обеспокоен серьезным изменением ситуации на Кавказе. Такое предположение сделал грузинский политолог Гия Хухашвили 11 ноября в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс».

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"Визит в довольно сложной ситуации вызван более важными проблемами, чем Грузия. Я считаю, что этот визит вызван серьезным изменением нынешнего баланса сил в регионе, которое может иметь далеко идущие последствия, что, естественно, беспокоит Соединенные Штаты», — сказал Хухашвили.

Он не исключил, что во время встречи с госсекретарём США будут обсуждать и другие вопросы, но считает, что поспешный визит Помпео связан с тем, что Грузия для США является «самым большим союзником в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали мирное соглашение. По его условиям, часть территорий переходит Баку, а Москва вводит своих миротворцев на территорию Нагорного Карабаха.

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