Санкт-Петербург, 11 ноября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Историк Олег Соколов через своих адвокатов обратился с заявлением в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру России с требованием возбудить уголовное дело в отношении своей бывшей возлюбленной Екатерины Пржигодзкой за лжесвидетельство в суде.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в зале суда, 11 ноября 2020 года

Обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко историк пытается доказать, что он не бил и не истязал девушку, проживая в Москве 12 лет назад, а всего «дал несколько оплеух и извинился». Об этом заявлении Соколова 11 ноября ИА REGNUM сообщил адвокат историка Александр Торгашев.

Напомним, во время одного из заседаний по делу об убийстве 24-летней Ещенко в 2019 году сторона обвинения пригласила на допрос в суд бывшую подругу Соколова — Екатерину Пржигодзкую. В суде женщина рассказала об отношениях с историком, когда она была еще студенткой СПбГУ, и о том дне 2008 года, когда, по ее версии, Соколов поднял на нее руку и даже пытал.

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По словам свидетельницы, следы побоев зафиксировала и заявление в милицию она подала через пару дней после случившегося, вернувшись из Москвы в Петербург, однако никаких действий со стороны правоохранительных органов тогда предпринято не было. Но Пржигодзкая не забрала заявление и продолжает настаивать, что стала тогда жертвой преступления.

В свою очередь Олег Соколов утверждает, что дал девушке «пару оплеух» в тот день, объяснив это тем, что Пржигодзкая ему изменяла, хотя она это категорически отрицала. Также Соколов указал, что сразу извинился, после чего конфликт якобы был исчерпан.

Как следует из документа, поданного в СК РФ и Генпрокуратуру РФ, в словах Екатерины Пржигодзкой Олег Соколов видит наличие признаков составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 128.1 («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления») и ст. 307 УК РФ («Заведомо ложное показание свидетеля»).

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«Версия госпожи Пржигодзкой от одного заявления к другому постоянно меняется: Олег Соколов то связывал ее веревкой, то скотчем, то душил то шнуром, то поводьями для лошадей, в разных объяснениях госпожи Пржигодзкой разные локации конфликта. Чем дальше от времени конфликта, тем больше зловещих подробностей, — отметил адвокат Торгашев. — При этом заявление Пржигодзкой 2008 года не только само грешит многочисленными противоречиями, но и не соответствует тем сведениям, которые Пржигодзкая сообщила суду 30 сентября».

Также адвокат предположил, что в 2018 году Екатерина Пржигодзкая сообщила публицисту Евгению Понасенкову, которого Соколов обвиняет в травле и доведении его до убийства Ещенко, о своем конфликте с историком. После этого, как отметил Торгашев, Олег Соколов стал получать смс с угрозами о том, что история избиения Пржигодзкой будет опубликована в СМИ, если «Соколов не извинится перед Понасенковым за критику его книги».

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Как сообщало ИА REGNUM, еще в сентябре Олег Соколов потребовал удалить из интернета документальный фильм о себе. Исковое заявление Соколова принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. По мнению Соколова, фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», опубликованный на видеосервисе Premier, содержит о нём ложные сведения.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации историк подал против Екатерины Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». Соколов потребовал удаления фильма и компенсации морального вреда — по 1 тыс. рублей с каждого ответчика. Он также хочет, чтобы Пржигодзкая опровергла сведения из фильма.