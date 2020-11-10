Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2020, 23:02 — ИА Регнум. Котировки компаний сектора высоких технологий Уолл-стрит снижаются в ходе торгов 10 ноября, после новости об успешном испытании вакцины от COVID-19 компании Pfizer.

Вакцина

Так, акции сервиса видеоконференций Zoom упали на 4% в ходе торговой сессии 10 ноября после падения примерно на 17% днем ранее. С начала пандемии коронавируса акции сервиса выросли на 460%.

Индекс Nasdaq фондового рынка США с начала торгов просел на 138,31 пункта (1,18%), до 11 575,47 пункта, в то время как Dow Jones вырос на 230,21 пункта (0,79%), до 29 388,18 пункта.

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