Нью-Йорк, США, , 18:21 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись разнонаправленно 10 ноября — индекс Dow Jones вырос на старте торгов, S&P 500 и Nasdaq упали.

Dow Jones вырос на 96,20 пункта (0,33%), до 29 254,17 пункта, S&P 500 снизился на 7,24 пункта (0,20%), до 3543,26 пункта, Nasdaq снизился на 91,34 пункта (0,78%), до 11 622,44 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября индексы Уолл-стрит резко выросли на новостях об успешном испытании вакцины от коронавируса производства Pfizer и BionTech.

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