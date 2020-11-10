Санкт-Петербург, 10 ноября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Фуд-корты в торговых центрах Санкт-Петербурга, которым Смольный предписал закрыться с 9 ноября в рамках усиления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, частично продолжают работу, пытаясь подручными средствами создать внутри себя несколько отдельных «кафе», на них ограничения не распространяются.

Фуд-корт в ТРЦ «Европолис»

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такую картину, в частности, можно наблюдать сегодня в ТРЦ «Европолис» на Полюстровском проспекте. Здесь на фуд-корте из примерно десятка работавших различных точек общепита формата «фаст-фуд» в настоящий момент открыты четыре точки.

Вокруг них возводятся перегородки, отделяющие пространство только для клиентов конкретного бренда, тем самым, по замыслу создателей, на месте фуд-корта появляется несколько отдельных «кафе». Их работа не запрещена.

Другие же точки, строго выполняя постановление правительства Санкт-Петербурга, в настоящий момент закрыты.

Как сообщалось, С 9 по 29 ноября в Петербурге приостановлена деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов — «предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания» (по тексту документа Смольного).

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Фуд-корты и фуд-плейсы, находящиеся на вокзалах, в аэропорту «Пулково», на автозаправочных станциях продолжают работу в обычном режиме. Также на них не распространяется введенный по 29 ноября запрет на работу любых предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 до 06:00.

Фуд-корт в ТРЦ «Европолис»

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Напомним, в последние дни в Петербурге каждый день выявляют больше 1 тыс. заражений коронавирусом. С 9 ноября в городе закрыли детские игровые комнаты в объектах торговли, запретили массовые мероприятия численностью более 70 человек, за исключением культурных и спортивных, ввели обязательную дистанционку для пожилых и хронически больных людей.