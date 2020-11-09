Баку, 9 ноября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Техника вооруженных сил (ВС) Армении, которая направлялась в столицу Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — город Степанакерт, была уничтожена азербайджанской стороной. Об этом 9 ноября сообщает минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

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В сообщении отмечается, что ВС Азербайджана продолжают уничтожение живой силы и боевой техники армянской стороны.

«Днем 9 ноября ударным БПЛА (беспилотником) был уничтожен грузовик с живой силой армянских вооруженных сил и с пушкой Д-30 на прицепе, направляющийся по дороге Ходжалы-Шуша (Иванян-Шуши — ред.) в направлении города Ханкенди (Степанакерт — ред.)», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана взяли под свой контроль 23 села в Нагорном Карабахе.