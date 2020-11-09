Москва, 9 ноября, 2020, 15:04 — ИА Регнум. В российские медицинские учреждения начали отгружать вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Об этом сегодня, 9 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцина «Спутник V»

«На прошлой неделе внесена первая мощная производственная площадка в регистрационное удостоверение по производству вакцин против коронавирусной инфекции, — уточнил глава федерального ведомства. — Компания «Генериум» начала отгрузку на этой неделе вакцины с производственных площадок непосредственно в медицинские организации».

Министр добавил, что это первая поставка в промышленных масштабах, которые «наращиваются в ежедневном режиме».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Читайте также: В соцсетях запустили информационную кампанию о вакцине «Спутник V»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работы над выпуском вакцины от нового коронавируса «Спутник V» в России ведут пять компаний. В их число вошли «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум» и Центр им. Гамалеи.