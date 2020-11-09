Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. В Петербурге планируют еще сильнее ужесточить ограничения по коронавирусу в связи с продолжающимся бурным ростом количества заразившихся и госпитализированных людей. Среди обсуждаемых в Смольном мер — обязательная самоизоляция для пожилых и хронически больных людей и «дистанционка» для большинства петербургских школьников.

Дарья Драй ИА REGNUM Житель Петербурга

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Напомним, с 9 ноября в городе закрываются фуд-корты в торговых центрах и большие детские комнаты, а предприятиям рекомендовали отправить 30% сотрудников, а также всех пожилых и хронически больных работников на удаленную работу.

Однако пиковые показатели заболеваемости в регионе заставляют власти думать о введении карантина. В частности, если детские сады и начальную школу пока закрывать не собираются, то ученики 5−11 классов могут быть принудительно возвращены на дистанционное обучение. На обязательную изоляцию также собираются вновь отправить людей старше 65 лет.

«С высокой степенью вероятности, это будет принято в ближайшее время», — цитирует вице-губернатораЕвгения Елина издание «Фонтанка».

«Закрывать» бизнес пока в Смольном также не планируют, но могут ужесточить требования по массовым мероприятиям: с 9 ноября допустимое число их участников сократили до 70 человек, на свадьбах — до 20 человек.

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Напомним, за последние сутки в городе подтвердили еще 1403 случая заражения коронавирусом.

«У нас осталось буквально несколько шагов до возврата к масштабному закрытию. Если буквально с завтрашнего дня вы обяжете, уговорите, заставите своих сотрудников, соседей и знакомых тотально соблюдать правила безопасности, мы сможем избежать массовых закрытий», — заявил Елин во время онлайн-беседы с бизнесом в минувшие выходные. На его взгляд, единственный путь для Петербурга — «кардинально снизить мобильность населения».

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Напомним, до последних дней власти Петербурга отрицали необходимость масштабного локдауна и отказались от дистанционного обучения в неготовых к этому школах, сославшись на то, что якобы большинство родителей хотят очного обучения, если судить по опросам «ВКонтакте».

Накануне в город десантировались представители министерства здравоохранения.