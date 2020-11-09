Степанакерт, 9 ноября, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Новый список погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе обнародовало 9 ноября министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Минобороны Армении Нагорный Карабах

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В опубликованном списке содержатся 44 фамилии. Таким образом, так как в последний раз о погибших военных в армии обороны сообщалось 2 ноября и тогда их было в общей сложности 1176, в настоящее время общее число погибших составляет 1220.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили, что в ходе ночных боев в Нагорном Карабахе подразделения армии обороны НКР уничтожили один танк и восемь беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Азербайджана.