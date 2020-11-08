Минск, 8 ноября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Почти 400 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах страны. Об этом 8 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

ИА REGNUM Белорусский ОМОН

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По данным правозащитников, всего на территории страны сотрудники правоохранительных органов задержали 395 участников акций протеста, некоторых из которых уже отпустили.

Ранее сообщалось о задержании более 170 протестующих в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября в полдень в Минске и других городах республики началась очередная акция недовольных результатами выборов президента.

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