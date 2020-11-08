Минск, , 13:27 — REGNUM В различные части Минска ввиду запланированной акции протеста оппозиции стянута военная техника, автобусы с силовиками и военные грузовики, сообщает 8 ноября ТАСС.

Белорусские силовики. Минск Homoatrox

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Военнослужащие с автоматами уже оцепили Площадь Государственного флага рядом с Дворцом независимости. Также бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ) стоят у здания выставочного центра «Белэкспо». Большое скопление спецтехники, армейские грузовики с военнослужащими, машины с колючей проволокой находятся на улице Саперов недалеко от Дворца независимости. Металлическим ограждением обнесены площадь у стелы «Минск — город — герой», площадь Независимости и Октябрьская площадь. Военнослужащие с автоматами стоят на Октябрьской площади, много сотрудников правоохранительных органов и спецтехники находятся рядом с площадью Независимости и Домом правительства.

Около десятка микроавтобусов с силовиками находятся у Дворца спорта, где запланирован сбор участников акции. Между проспектом Независимости и площадью Свободы военнослужащие внутренних войск со щитами выстроились цепью. Около площади Свободы находятся около двадцати автобусов с силовиками. Кордон силовиков также находится на улице Интернациональной.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа после окончания голосования на выборах президента страны и объявления предварительных результатов выборов, согласно которым победу снова одержал Александр Лукашенко, на улицы Минска массово вышли протестующие. Акции протеста в разных городах страны продолжаются по сей день и в массовом порядке они проходят по воскресеньям. Очередная акция недовольных результатами выборов президента началась сегодня в полдень в Минске и других городах республики.