Глава Карабаха заявил о встрече одного из самых тяжелых рассветов в жизни
Степанакерт, 8 ноября, 2020, 09:32 — ИА Регнум. О встрече одного из «самых тяжелых» рассветов в своей жизни сообщил президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. Об этом глава Карабаха написал 8 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
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Напомним, в ночь на 8 ноября армянская сторона сообщила об обстрелах жилых кварталов в столице Нагорно-Карабахской Республики. Утром пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанянсообщила, что за ночь было нанесено восемь ударов дальнобойными ракетами в направлении многоквартирных домов, жилых кварталов, объектов общественного значения и по другим объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта.