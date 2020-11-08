Ереван, , 02:11 — REGNUM Об обстрелах ВС Азербайджана жилых кварталов в Степанакерте сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Армении 8 ноября на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что одновременно с военными действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана продолжают разрушение населённых пунктов с применением дальнобойных ракет. За последний час в городе Степанакерте трижды срабатывала сирена воздушной тревоги.

«Враг наносит неизбирательные удары по жилым кварталам и объектам общественного значения. Пострадавших нет, много разрушений», — сказано в заявлении армянского ведомства в Facebook.

Ранее ИА REGNUM сообщало о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

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