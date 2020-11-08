Баку, 8 ноября, 2020, 08:56 — ИА Регнум. Об обстреле вооруженными силами Армении подразделений вооруженных сил Азербайджана, а также населенных пунктов Азербайджана заявили 8 ноября в пресс-службе азербайджанского министерства обороны.

Artsakh Defence Army Бои в Карабахе

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По информации источника, позиции армии Азербайджана были обстреляны армянской стороной из минометов и стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана, с ночи 7 ноября до 05:00 (04:00 мск) 8 ноября периодическим обстрелам были подвергнуты позиции ВС Азербайджана в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана. По утверждению азербайджанской стороны, обстрелы велись со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.

Отдельно сообщается, что с 07:40 (06:40 мск) до 08:10 (07:10 мск) вооруженные силы Армении обстреляли села Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов Азербайджана.

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Напомним, ранее государственная служба по чрезвычайным ситуациям Армении сообщила об обстрелах азербайджанской стороной жилых кварталов в Степанакерте.