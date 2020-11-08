Иерусалим, 8 ноября, 2020, 07:40 — ИА Регнум. Кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена и кандидата в вице-президенты Камаллу Харрис поздравил глава МИД Израиля Габи Ашкенази с победой на президентских выборах в США. Своё поздравление 8 ноября Ашкенази написал на своей странице в Twitter.

Mfa.gov.il Габи Ашкенази

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Ашкенази назвал Байдена «избранным президентом США», а Камаллу Харрис «избранным вице-президентом США» и поздравил обоих политиков с победой на президентских выборах в США в 2020 году.

Также глава МИД Израиля напомнил, что дружба Байдена и его «выдающийся послужной список поддержки Израиля» насчитывает уже почти 50 лет.

«Я глубоко убеждён, что под его руководством неизменный стратегический союз между нашими станами продолжит процветать», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства Израиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что верховный глава Ирана Али Хаменеи назвал выборы в США и обстановку вокруг них «спектаклем».