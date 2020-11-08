Тегеран, 8 ноября, 2020, 06:08 — ИА Регнум. «Спектаклем» назвал ситуацию вокруг президентских выборов в США верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом 7 ноября написал Хаменеи на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

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По словам аятоллы Хаменеи, выборы в США являются примером «безобразного облика либеральной демократии».

«Вне зависимости от результата одна вещь абсолютно ясна: однозначный политический, гражданский и моральный упадок американского режима», — заявил верховный лидер Ирана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аятолла Хаменеи назвал большой ошибкой переговоры между США и Ираном.