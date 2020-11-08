Вашингтон, 8 ноября, 2020, 05:35 — ИА Регнум. Обещание не жалеть сил в борьбе с пандемией COVID-19 дал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден в ходе своего обращения к согражданам. Прямую трансляцию выступления политика из штата Делавэр вёл ряд крупных телеканалов.

Gage Skidmore Джо Байден

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Как уточнил Байден, 9 ноября он намерен назначить группу советников, которые будут вырабатывать действенный план борьбы с пандемией COVID-19. Политик обещал назвать имена учёных и экспертов, которые войдут в группу по передаче власти, а также разработают «план Байдена и Харрис» по борьбе с пандемией. Этот план начнёт воплощаться в жизнь уже со дня инаугурации избранного президента США, 20 января 2021 года.

«Я не пожалею сил и обязательств, чтобы обратить вспять эту пандемию» — добавил Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в президенты США от демократов Байден заявил о намерении вернуть США уважение в мире.