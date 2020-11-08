Вашингтон, 8 ноября, 2020, 04:10 — ИА Регнум. Кандидату от Демпартии США Джо Байдену сообщили о прогнозируемой ведущими американскими СМИ победе на президентских выборах его внуки, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в избирательном штабе демократа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

По их словам, эту информацию донесли до Байдена его внуки. В частности, его внучка Наоми выложила фотографию, где близкие обнимают Байдена после известия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Тем не менее подсчет голосов в ряде штатов до сих пор продолжается. Действующий американский лидер Дональд Трамп отказался признавать результаты из-за выявленных в ходе подсчета голосов нарушений.