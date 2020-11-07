Вашингтон, 7 ноября, 2020, 21:30 — ИА Регнум. Лидер большинства в Палате представителей США Нэнси Пелоси заявила о получении мандата Демократической партии на осуществление дальнейших действий. Об этом 7 ноября сообщается в заявлении политика.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

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"Сегодня наступил новый день надежды для Америки. Рекордные 75 млн американцев проголосовали за избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов — историческая победа, которая дала демократам мандат на осуществление своих действий», — отмечается в заявлении.

Напомним, президентские выборы в США до сих пор не завершились, несмотря на это ряд американских СМИ, а также международных политиков поспешили поздравить с победой кандидата от демократов Джо Байдена.