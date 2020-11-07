Лондон, 7 ноября, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на прошедших выборах поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он написал 7 ноября на своей странице в соцсети Twitter.

Number10gov Борис Джонсон

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»Поздравляем Джо Байдена с его избранием президентом США… — написал Джонсон. — США являются нашим важнейшим союзником».

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября в заявлении избирательного штаба главы Белого дома сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы далеки от завершения.

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