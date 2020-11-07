Вашингтон, 7 ноября, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Политик Джозеф Байден, ранее объявивший о своей победе на президентских выборах в США, выступит в ближайшее время с обращением к жителям страны. Об этом, как передает CNN, сообщили 7 ноября в избирательном штабе представителя Демократической партии.

Gage Skidmore Джо Байден

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»Байден обратится к нации в 20:00 (04:00 мск, 8 ноября — прим. ИА REGNUM) в субботу из Уилмингтона», — отметили журналисты телекомпании.

Напомним, 7 ноября кандидат от Демократической партии Джозеф Байден на странице в соцсети Twitter сообщил, что он одержал победу на президентских выборах-2020 в США.

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