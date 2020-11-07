Вашингтон, 7 ноября, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы далеки от завершения. Об этом 7 ноября сообщается в заявлении избирательного штаба главы Белого дома.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

"Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ложно выдать себя победителем, почему его союзники-СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы правда раскрылась», — отметил президент.

Трамп подчеркнул, что СМИ не уполномочены избирать президентов Соединенных Штатов, а Байден не был официально утвержден победителем ни одним из штатов страны.

Ранее в предвыборном штабе Трампа заявили о том, что будут отстаивать свою позицию в суде, начиная с понедельника, 9 ноября.