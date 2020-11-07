Вашингтон, 7 ноября, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и направился в свой гольф-клуб, расположенный в штате Вирджиния. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе главы государства.

Гольф

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Трамп, как отметили в Белом доме, впервые после проведения президентских выборов покинул свою резиденцию.

Напомним, выборы главы Соединенных Штатов прошли 3 ноября. Тем не менее победитель гонки пока не определен. В настоящее время идет подсчет голосов избирателей в ряде штатов.